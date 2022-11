GUILBERT, Aline



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 octobre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Aline Guilbert, conjointe de monsieur Denis Chabot, fille de Lorraine Cayer et de feu Bruno Guilbert. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint et sa mère, sa sœur et son frère: Carole (Denis Lahais) et Sylvain; son beau-frère et sa belle-sœur: Raynald (Diane Morency) et Manon Chabot; ses nièces et son neveu: Marie-Ève (Marc Desrosiers) et Andréanne Lahais, Hugo et Valérie Chabot (Nicolas Garceau), ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens au printemps. Remerciement pour les très bons soins prodigués, surtout le personnel du 4e étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer adressé au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, par téléphone: 418 683-8666 ou sur leur site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.