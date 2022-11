LAFLEUR, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2022, à l'âge de 71 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jacques Lafleur, époux de madame Céline Blais. Il était le fils de feu madame Madeleine Côté et de feu monsieur Jules-Antoine Lafleur. Il demeurait à Québec.Outre son épouse qu'il aimait tant, il laisse dans le deuil son fils Gabriel (Véronica Peric); son petit-fils adoré Georges; sa soeur Andrée; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa soeur feu Michèle (Jean-Paul Jalbert). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auUn léger goûter sera servi par la suite. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à Dre Carole Cyr pour les bons soins prodigués.