NOLIN, Micheline



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 23 octobre 2022, à l'âge de 78 ans et 6 mois, est décédée madame Micheline Nolin, fille de feu Marie-Anna Labbé et de feu Maurice Nolin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18h à 20h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. La disposition des cendres se fera au printemps au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu André (feu Denise Jourdain), feu Suzanne (feu Raymond Paradis), feu Thérèse (feu Laurent Bédard), feu Claudette (feu Michel Hébert), feu Michel (Gertrude Baptiste), feu Jean-Paul (feu Diane Dupuis), feu Richard et Yvon (Lise Desbiens); sa filleule Stéphanie; son filleul Marvin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étape de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, au 6070-R, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Qc) H1N 1C1, tél.: 1-888-POUMON-9 (1-888-768-6669), site web : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/.