POITRAS, Roger



Au CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Roger Poitras, époux de feu madame Madeleine Giguère, fils de feu madame Gabrielle Sylvain et de feu monsieur Lucide Poitras. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Carole Tremblay), Gaétan (Sylvie Couture), Lucie (André Tanguay); ainsi que ses petits-enfants: Jessica et Jonathan; ses petits-enfants de cœur: Guillaume (Sandra Desnoyers), Maxime (Marjorie Coulombe), Amélie (Mikaël Pedneault) et Ann-Sao. Il laisse également dans le deuil son frère Jean-Guy (feu Estelle Marcoux), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et amis. Il était le frère de feu Denise (Émilien Guérard), feu Claude (feu Micheline Bertrand) et feu Jacques (feu Micheline Sylvain). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles, Mausolée Marie-de-l'Incarnation à une date ultérieure.