PAQUET, Jeannine



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 23 octobre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Jeannine Paquet, fille de feu Honoré Paquet et de feu Rosanna Beaupré. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa nièce Danielle Poulin; sa petite-nièce et ses petits-neveux: Sophie Poulin-Pelletier et son fils Jacob Vallée, Félix Poulin-Pelletier (Chloé Losson), Olivier Pelletier (Marie-Ève Atkinson) et plusieurs cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca