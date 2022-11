DION, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Yvon Dion, époux de madame Jocelyne Lalonde. Il était le fils de feu madame Bernadette Côté et feu monsieur Marcel Dion. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amisde 12h30 à 14h 25.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse: madame Jocelyne Lalonde; ses enfants: Nadia (Daniel Normandeau), Anne-Marie (Jonathan Nolet); ses petits-enfants: Sarah, Emy, Chloé, Camille; ses frères et sœurs: Raymonde (feu Joseph-Émile Pelletier), Paulyne (Lucien Turgeon), Jacques (Céline Lehouillier), René, Diane (Serge Lapointe), Robert (Marie-Claude St-Pierre), Francine (Raymond Gosselin), Marie-Aline (Richard Brunet), Denis (Charline Dufour); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Lalonde: Rolande (feu Claude Bacon, Roland Morin), Lise, feu Alain, feu Daniel, François, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis. Avec ta grandeur d'âme et ton cœur immense, tu seras toujours présent dans nos vies. Nous t'aimons pour toujours et à jamais. Ta famille adorée. Les membres de la famille tiennent à remercier toute l'équipe du CLSC de St-Lazare pour tous les bons soins prodigués à Yvon. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles- Couillard, 20, ave St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse GOR 2TO. Des formulaires seront disponibles à l'église.