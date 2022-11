PHILIPPON, Dr Pontien



À son domicile, le 9 novembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé entouré des siens le Dr Pontien Philippon, époux de feu dame Micheline Lortie, fils de feu dame Ména Bureau et de feu monsieur Philémon Philippon. Il demeurait à Québec. Pontien est né à Lambton. Dès un très jeune âge il a démontré de très grandes aptitudes pour la médecine. Il a poursuivi ses études en médecine à l'Université Laval et aux États-Unis à l'Université de Pennsylvanie. Il a exercé la profession de chirurgien orthopédiste pendant plus de 39 ans. La médecine fut sa vie, sa vocation. Pontien était un homme très simple, humain et généreux. Il a touché plusieurs vies par sa bonté. Il fut un époux dévoué pendant plus de 62 ans à feu dame Micheline Lortie.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Luc, Esther, Anne et Marc (Senenne Reid); ses petits-enfants: Jean-Sébastien, Mathieu, Michèle, Marc Jr et Mia. Il était le frère de feu Mariette, feu Dr Fernand Philippon (Christiane Dubé), feu Lisette (feu Dr Richard Leblanc), feu André (Suzanne Bonin) et feu Raymond (Suzanne Rheault). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Steadman Philippon Research Institute, 181 W Meadow Dr, Vail, Colorado, 81657, États-Unis pour le fonds "Madame Micheline Philippon".