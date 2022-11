TOURIGNY, Colette Germain



À l'hôpital du Centre de la Mauricie, Shawinigan, le 14 novembre 2022, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédée madame Colette Germain, épouse de feu monsieur Jacques Tourigny, fille de feu monsieur Patrick Germain et de feu madame Clara Lefebvre. Elle demeurait à Saint-Stanislas, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances auCentre funéraireà partir de midi.et de là au crématorium. Madame Germain laisse dans le deuil sa fille Carole, feu Mario (Brigitte Plouffe); ses petits-enfants : Joanie (Simon Perron-Caissy) et Laurie Belleau (Sébastien Soucy), Sébastien (Benjamin Delage) et Krittya Tourigny; ses arrière-petits-enfants : Myriam et Zachary Caissy, Jordan et Élodie Soucy. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Gisèle (feu Simon Thibault), feu Fernand (feu Jeannine Pronovost), feu Gratien (Gertrude Brouillette), feu Réal, feu Gaston (feu Nicole Comeau), feu Fernande, Pauline; feu Jean-Marc Tourigny ((feu Suzanne Cossette), feu Marcel (feu Pierrette Lafontaine), feu Denis (feu Yolande Lafontaine), Réjean (feu Cécile Massicotte), Jeannot (Pierrette Guillemette), Guy-Paul (Denise Lafontaine), feu Carmen (feu Normand Massicotte), Suzanne (Jeannot Hébert). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3,www.societealzheimerdequebec.com