DUBEAU, Lucie-Anne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 novembre 2022 à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée dame Lucie-Anne Dubeau, fille de feu monsieur Albert Dubeau et de feu dame Mary Simard. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Joachim. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 19 novembre 2022 de 13h à 14h à l'église de Saint-Joachim, 165, de l'Église, Saint-Joachim, Qc.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses sœurs et belles-sœurs: Sœur Jeanne D'Arc n.d.p.s., Alphonsine, feu Hubert (Françoise Fortin), feu Jean-Pierre (Yvette Simard), feu Jean-Jacques (Madeleine Godin) et elle a maintenant rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée: Alphée (Lucette Gagnon), Alphonse (Alma Tremblay), Égide d.p., Françoise, Thérèse (Antoine Tremblay), Gertrude (Philippe Lessard) et Marie-France (Conrad Blouin). Elle quitte également sa filleule Sylvie-Anne Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le docteur Robert Cadrin ainsi que le personnel de l'unité prothétique de la résidence Les Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers Lucie-Anne. Que toute marque de sympathie se traduise par un don qui serait grandement apprécié à la Fabrique de Saint-Joachim Notre-Dame de la Nouvelle-France, 165, rue de l'Église, Saint-Joachim, Québec, G0A 3X0 (Enveloppes à l'église).