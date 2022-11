BRETON, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Québec, Le 1er novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Micheline Breton. Elle était la fille de feu madame Germaine Boucher et de feu monsieur Paul-Émile Breton. Elle demeurait à Québec. Madame Breton est allée rejoindre sa sœur Colette. Elle laisse dans le deuil son frère Jean (Raymonde Tremblay); ses nièces: Annie (François Lelièvre) et Chantal (Éric Houle); sa petite-nièce Kelly-Ann Breton-Houle. Elle laisse aussi dans le deuil ses ami(e)s, tout particulièrement sa grande amie madame Jocelyne Plante, ainsi que de nombreux cousins et cousines. La famille a confié madame Breton auLa famille recevra les condoléancesde 9h à midi au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence Le Marc-Aurèle et ceux de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Breton. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (https://cancer.ca/fr).