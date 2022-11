CAREAU, Suzel



Au terme d'une vie de battante où elle a su à la fois penser à elle et aux autres, le 24 octobre 2022, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Suzel Careau, épouse de monsieur André Lavallée, fille de feu madame Simone Perron et de feu monsieur Philippe Careau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux André, elle laisse dans le deuil son fils Richard (Susy Beaumont), son fils François (Sylvie Lachance), sa fille Diane (Serge Marquis), ses petits- enfants : Alexandre, Laurent, Marie-Luce, Laurie, Frédérique, Gabrielle, Clémence et leurs conjointes et conjoints respectifs, ainsi que ses arrière-petits-enfants Béatrice, Sarah-Jade, Baptiste, Émilie, Constance et Nathan. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 12 h 30.Conformément à ses dernières volontés, l'avis de décès ne comporte pas de photo. Vous pouvez remplacer l'envoi de fleurs par un don 1) à Médecins Sans Frontières (www.medecinssansfrontieres.ca), en mémoire de son grand rêve qui aurait été d'aller travailler comme infirmière dans le " tiers monde " ou 2) à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (https://iucpq.qc.ca/fr/fondation), dont elle a beaucoup apprécié les services lorsque ses symptômes d'emphysème sont apparus.