BÉLANGER, Maurice



Au centre d'hébergement St-Joseph de Rivière-du-Loup, le 4 novembre 2022, est décédé à l'âge de 93 ans et 4 mois M. Maurice Bélanger, époux de feu Mme Rolande Gagnon; fils de feu Mme Semida Gagnon et de feu M. Joseph Bélanger. Il demeurait à Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Gabriel-Lalemant, de 10 h à 11 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Marina Pelletier), Lucie (Grégoire Lévesque), Sylvie (Michaël MacLeod); ses petits-enfants: Luce, Gabriel (Marilou Langlois), Roxane, Laurie; ses arrière-petits-enfants: Anna-Rose, Caleb. Il était le frère de: feu Cyriac (feu Colette Lajoie), feu Marie (feu Joseph Dionne), feu Jules (feu Fernande Lévesque), feu Joseph (feu Candide Dionne), feu Zoé, feu Denis (Lucille St-Onge), Denise (feu Roger Roy) et le beau-frère de : Berthe (Gilles Drolet), feu Jean-Guy (Thérèse Dollo), Jeannine (Jean-Paul Lebel), feu André (feu Jacqueline Lafleur), Maurice, Georgette (Jean-Luc Lévesque), feu Jacques (Monique Francoeur), feu Victor (feu Monique Ouellet), Gilles, Raymond, feu Raynald, Paul (Gaïl Leppich), feu Marcel. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement St-Joseph pour les très bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association des stomisés du Grand-Portage, 26, rue Joly, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5M2. La direction des funérailles a été confiée à la