BEAULIEU, Gertrude



À l'Hôpital Laval, le 8 octobre 2022, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédée madame Gertrude Beaulieu, épouse de feu monsieur Julien Fournier, fille de feu madame Évangéline Grenier et de feu monsieur Roméo Beaulieu. Elle demeurait à Québec. Cette femme généreuse était toujours prête à ouvrir sa maison pour accueillir ses proches et leurs amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, enà 8h30.. L'inhumation se fera au cimetière St-Ambroise de la Jeune Lorette, à la suite de la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (David Bazinet), Hélène (Renald Culet), Jean-François (Manon Gesbert) et Brigitte (François Tremblay); ses petits-enfants: Anne Fournier-Mundviller (Florence Léonard), Étienne Fournier-Bazinet (Laura Godin), Laurie Fournier (Victor Popov), Justin Fournier, Gabrielle et Juliane Tremblay; ses frères et soeurs: François (Yolande B. Beaulieu), feu Raymonde (Raynald Dion), Huguette, Gilles (Louise Jean), Claire, Jean (Marie Lechasseur); ses beaux-frères et belles soeurs de la famille Fournier: Irène (feu Jean-Claude Marcotte), Huguette, feu Bernadette, feu Roger (Sylvie Presseault), Denise, Francine (Jacques Plamondon), Guy (Eileen K. Fournier), Yves (Nancy Keenan), Nicole (John Farrell), Louise (Jean Trudel), Lisette (Claude Jeffrey), Claude (Annette M. Fournier), Jean (Gabrielle R. Fournier), Michel (Danielle Joyal), Pierre (Micheline Bernier) et Louis ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du Manoir Le Lorette ainsi que le personnel du cinquième étage de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ainsi qu'à la Fondation du cancer du sein du Québec aux adresses suivantes:https://www.societealzheimerdequebec.com/https://rubanrose.org/