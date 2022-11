PARENT, Jacques



À la Maison Michel-Sarrazin, le 4 octobre 2022, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Parent, époux de madame Jean Sausen, fils de feu madame Jeanette Lortie et de feu monsieur Léopold Parent et frère de feu monsieur Gilles Parent. Il demeurait à Ancienne- Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 9 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Michèle, Éric-Paul, Marc-André (Katherine Bédard), Jean-Daniel (Kirsti Clarida); ses petits-enfants: Jasmine, Alexandra Bujold, leur père Pierre-Alain Bujold; Mérik, Cyril, Corin Parent et Antoine Aubry ainsi que leur mère Marie Milette; Zoé, Lilly, Maxime, William et Félix. La famille tient à remercier Dre Mireille D'Astous et son équipe de l'Enfant-Jésus, Dr Karine St-Hillaire et son équipe du CLSC (Volet soins palliatifs), le personnel médical et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin ainsi que le Centre de jour Bonenfant-Dionne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin à l'adresse suivante: https://michel-sarrazin.ca/ faire-un-don ou encore à la Fondation Partage Chrétien Saint-Ambroise à l'adresse suivante: https://www.saint-ambroise.org/donner/. Des formulaires seront disponibles sur place.