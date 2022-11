LAPOINTE, Louise



J'ai lutté pour rester le plus longtemps près de ceux que j'aime mais mon corps n'en pouvait plus et j'ai dû vous quitter. Conservez mon souvenir comme je conserve le vôtre.À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 novembre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée en toute sérénité entourée de ses proches, madame Louise Lapointe, fille de feu monsieur Marcel Lapointe et de feu madame Thérèse St-Amant. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 25 novembre de 13h à 15h au centre commémoratifMadame Lapointe laisse dans le deuil sa sœur Carmen et ses frères: Marc, Serge, Alain et Luc; ses neveux et nièce: Hélène (Richard Godbout), Patrice (Isabelle Lepage) et Éric (Karoline Bélanger); ses belles-sœurs: Mary et Elizabeth Maurice (Charly Kovar); ainsi que ses précieux ami(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Louise était une femme pleine de vie. Son humour, sa résilience et son sens de la fête ont su inspirer ses proches et ceux qui l'ont côtoyée. Merci pour tout, tu seras toujours dans nos cœurs.