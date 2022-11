MARCEAU, Dominic



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 octobre 2022, à l'âge de 48 ans, est décédé monsieur Dominic Marceau, conjoint de madame Diane Gagnon. Il était le fils de madame Micheline Gariépy et de monsieur Gilles Marceau. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil la fille de sa conjointe, Marie-Christine Gagnon-Miclette (Sébastien Fortin) et ses enfants : Alexis, Nicolas et Noémie Légaré; sa soeur Brigitte (Jean); sa nièce Millé Nuyen; ses belles-sœurs Marlène Gagnon (Raynald Bélanger) et Dany Gagnon (Michel Breton); ses oncles et ses tantes feu Monique Gariépy (feu Roland Laflamme), Pierrette Gariépy (feu Patrick Laverdière), Henriette Gariépy (feu Paul-Émile Métivier) et Denise Gariépy (Robert Bégin); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur bienveillance et les bons soins prodigués.