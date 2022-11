LAROCQUE, Edmond (Eddy)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Edmond (Eddy) Larocque, conjoint de madame Pierrette Jacques. Il était le fils de feu Edmond Larocque et de feu Alfreda Young. Outre sa conjointe, il laisse derrière lui ses fils : Steven (Gail Sumeraj), Eric (Yolene Picard); ses petits-enfants : Steven (Amanda), Mitchell (Sandrine), Dylan (Gillan), April (Bailey), Bryan (Melanie), Brandon, Raphael et Heidi; son arrière-petit-fils Parker Eddy; les enfants de sa conjointe : Alain (Julie Fitzbay), Annie (Jimmy Demers) et Audrey (Dany Gosselin); les petits-enfants de sa conjointe : Victoria, Isaac, Jasmine et Jordane; ses frères et sœurs : Edith, Hazel, feu Jacqueline, Denis et Irène; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jacques, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer: https://cancer.ca/fr/La famille recevra les condoléances au même endroit à compter de 13h.