ROBERTSON, Yves-Marie



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès pendant son sommeil de monsieur Yves-Marie Robertson à l'Hôtel-Dieu de Lévis, au matin du 2 novembre 2022 à l'âge de 82 ans. Fils de feu monsieur Charles-Henri Robertson et de feu madame Juliette Métivier. Il est allé rejoindre sa douce épouse Annette Dumont, qui après 54 ans de vie commune l'a précédé de 9 mois. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Nicolas Marmet), Frank (Laurel Welsh) et Suzie (Jason Melanson); ses petits-enfants: Erica, Paul, Stephanie, Julie et Baker; ses frères et sœurs: feu Madeleine (Denis Houle), Lucie, Michel, Hélène, Carmen (feu Maurice Busque), Diane (Daniel Robert); ses beaux-frères, belles-sœurs: Roger, feu Jeanne (Roger Blouin), feu Jeannine (feu Robert Roberge), feu Rose (feu Bertrand D'Auteuil), Valère (Gisèle Leblond), feu Francine, Edmond (Carole Laurin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, voisins, voisines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service d'Entraide de Pintendre. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 25 novembre, de 18 h à 21 h 30 et, à compter de 9 h.Après la cérémonie, venez manger une poutine avec nous en souvenir de Yves-Marie et Annette à la salle de réception du complexe. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 26 novembre à 11h00 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".