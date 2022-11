MARTEL, Pauline Beauregard



À l'Hôpital Chauveau le 14 octobre 2022, à l'âge de 82 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Pauline Beauregard, épouse de monsieur Clément Martel. Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Larocque et de feu monsieur Edgar Beauregard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Clément, ses enfants: Sylvain (Suzie Therriault) et Chantal (Éric Duchesne); ses petits-enfants: Roxanne Lavoie (Maxime), Guillaume Lavoie (Marie), Nicolas (Justine) et Alexis (Rose-Anne); ses arrière-petits-enfants : Allie et Elliot; son frère feu René (Louise Martel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: Laurence (René), Claire (feu René), feu Denise (Jean-Louis), Robert (feu Pierrette, Hélène), Élise (Yvan) et Julien (Christiane) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins à domicile du CLSC Chauveau et de la Jacques-Cartier ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca