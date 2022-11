GRONDIN LÉTOURNEAU, Isabelle



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 29 octobre 2022, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Isabelle Grondin, épouse de feu monsieur Gérard Létourneau, fille de feu madame Marie Poulin et de feu monsieur Joseph Grondin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Daniel Lemelin) et Richard; son petit-fils Patrick (Naïka Ouellet) et son arrière-petit-fils Cédrick; ses frères et sœurs: feu Raymond (feu Pauline Hébert), feu Cécile (feu Émile Veilleux), feu Roméo (feu Fernande Vallerand), feu Gabrielle (feu Marcel Drouin), feu Lucienne (feu Réginald Thivierge), feu Eva (feu Valère Bolduc), Gertrude (feu Jean-Rock Boucher), feu Raoul (feu Charlotte Veilleux), feu Léo (feu Normande Veilleux), feu Luc et Gérard (Ginette Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Georges (Gisèle Lessard), Jeannine (feu Jean-Guy Giguère), feu Jean-Louis (Gisèle Béliveau), feu Philippe (Pierrette Drolet), feu Thérèse (Philippe Chouinard), feu Madeleine (feu Richard Landry), Rita (Robert Vézina) et Monique (Alain Mimeault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h 30 à 10 h 15.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Sincères remerciements à la Dre Odette Lescelleur pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.