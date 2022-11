POIRIER, Micheline



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 10 novembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé madame Micheline Poirier, conjointe de monsieur Yvon Guay. Elle était la fille de feu Camilien Poirier et de feu Marie-Ange Mercier. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Yvon, ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (Lise Thivierge), feu Huguette (feu Normand Rhéault), Réal (Annette Gagné), Denise Sr Servante du Saint-Coeur-de-Marie, feu Michel (Colette Thivierge), Camille (Denis Thivierge), Gisèle (André Croteau), Conrad (Charline Thivierge), feu Lorraine, Claudine et Francine (Richard Lefebvre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay: Lise (feu Benoit Therrien), Jean-Luc (Christine Simoneau), Roland (Colette Rhéaume), Lionel (Céline Martineau), Clément; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du Centre d'Accueil de St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein. Site web : rein.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire