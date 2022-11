LAINÉ, Denise Turgeon



À la Résidence Côté Jardins, le 30 octobre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Denise Turgeon, épouse de monsieur Marcel Lainé, fille de feu Ida Roy et de feu Alphonse Turgeon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.et de là suivra la mise en crypte de ses cendres au Mausolée de La Souvenance. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil outre son époux Marcel, ses enfants : Linda, Jean (France Robitaille) et Micheline (Claude Labrecque); ses petits-enfants : Jackie, Jimmy, Maxim, Marilynn, Danny et Emmy; son frère et ses sœurs : feu Ginette (feu Claude Gauvin), feu Pierrette (feu Jean Bourget), Lise et Jean (Denise Fontaine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lainé : feu Denise (feu Dr Raymond Bélanger), feu Jean (Christiane Gamache), feu Jocelyne, feu Michelle (feu Fernand Simard), feu Lise (Claude-Denis Fortier), feu Pierre (Lise Tom), Monique (feu Jean-Guy Pouliot) et Andrée (feu Jacques Laroche) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leurs bons soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.