LAMBERT, Jacques



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 22 octobre 2022, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jacques Lambert, époux de madame Thérèse Morin, fils de feu madame Rose Spénard et de feu monsieur Achille Lambert. Il demeurait à Québec (arr. Charlesbourg).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9 h 30 à 10 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants Véronique et Bernard (Manon Arial) et sa petite-fille Frédérique Arial-Lambert. Précédé par son frère André, il laisse également dans le deuil ses sœurs Jeannine, Madeleine, Claire et Suzanne, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise et de la résidence Cardinal-Vachon pour leur dévouement et les bons soins prodigués et pour le soutien apporté dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations du CHU de Québec ou de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ou à toute autre cause qui vous tient à cœur. Des formulaires seront disponibles sur place.