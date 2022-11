GIGNAC, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Yves Gignac, époux de dame Diane Paquet. Il était le fils de feu dame Noëlla Linteau et de feu monsieur Émile Gignac. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi le 24 novembre 2022 de 19 heures à 21 heures et le vendredi 25 novembre 2022 de 9 heures à 10 heures.Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de Loretteville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane; ses fils : Mathieu (Hélène Dionne) et Christian (Hélène Leblond); ses petites-filles : Marianne et Gabrielle; ses sœurs et frères : Carole, Ginette (feu Jean-Pierre Fournier), Richard (Louise Verret), Jocelyne (Claude Gosselin), Sylvie et Michel (Odette Langton) ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins intensifs et de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385 ou à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, tél. : 418-683-1449.