MARTEL, René



À St-Agapit, le 29 octobre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur René Martel, conjoint de madame Josée Ouellet. Natif de Québec, il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Josée, ses enfants : François (Jaëlle Bussières), Valérie (Pascal Rodrigue); ses petits-enfants : Laurie-Anne, Zackary; sa tante et mère d'adoption Yvette Martel Tessier, ses cousines proches Jeanne-d'Arc et Carole ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au