FORTIN, Gilles



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gilles Fortin, survenu à son domicile, ce 27 octobre 2022. Il était l'époux de feu dame Céline Gagnon et le fils de feu dame Berthe Nadeau et de feu monsieur Auguste Fortin. Elle demeurait à Québec (Arr. Giffard). Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Renée, Yvon (Carole Nadeau), Jacques (feu Noëlla Morissette), André (Marielle Drouin), feu Nicole, Lise (Jacques Rioux), feu Michel (Dolorès Giguère), les membres de la familles Gagnon ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 9 h à 11 h.Les cendres de monsieur Fortin seront déposées auprès de son épouse au Columbarium La Seigneurie par la suite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443