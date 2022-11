THIBEAULT, Claudette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Claudette Thibeault, survenu à Québec le 12 octobre 2022. Elle était la fille de feu Irène Beaudoin et de feu René Thibeault. Elle habitait à Québec.(Le stationnement est gratuit devant l'édifice.) Madame Thibeault laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Nathalie) et François; son petit-fils Vincent (Daphné); ses sœurs: Lise (André) et Diane (Marc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre sa sœur Noëlla.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.