LAPOINTE, Huguette Vachon



Aucun mot ici-bas ne saurait décrire ce que tu étais pour nous, ni combien tu vas nous manquer. Maintenant que ton départ, le 10 novembre 2022 nous a séparés. Nous savons que ce fut merveilleux de vivre près de toi.Au CHSLD de Sainte-Marie, à l’âge de 81 ans, est décédée Mme Huguette Vachon, épouse de feu M. Lucien Lapointe. Elle était la fille de feu M. Léopold Vachon et de feu Mme Natalia Mercier. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 19 novembre 2022 de 13h à 15h30. La célébration de la parole sera célébrée le samedi 19 novembre 2022 à 15h30, en ce même lieu. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Gilbert Labrecque), Marie-Claude (Marquis Chabot) et Christian; ses petits-enfants: Ann-Frédérick Blais, Keven et Jean-Mickael Duchesne, Kassandra et Alexanne Lapointe; ses frères et sœurs: Denis (Barbara Birch), feu Léandre (Ghislaine Larivée), Benoit (Denise Couture), Micheline (Yvon Fournier) et Gaétane (Ghislain Couture); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvette (feu Frédérique Bélanger, feu Yvon Bernard), Lucille (feu Paul-Émile Toulouse), Laurette (feu Pierre Côté), feu Rosaire (feu Madeleine Gauthier) et Fernand (Liette Perron). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Dons suggérés: Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/.