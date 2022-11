THIBAULT, Gisèle Bonneau



Entourée de sa famille, notre mère Gisèle Bonneau est décédée paisiblement à l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 30 octobre 2022 à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de feu Roger Thibault.La famille vous accueillera au :de 13 heures à 14 h 30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.comElle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Marie (André Châteauvert) ainsi que son fils Marc. Nous remercions Régis Gagnon qui a été d'un profond soutien. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Anne-Gabrielle Thibault (David Coulombe), Patrick Larabie (Alexis Cholette), Eugénie Thibault (Olivier Carrière), Marie-Elisabeth Thibault, Mathieu Châteauvert et David Châteauvert; ses arrière-petites-filles: Hazel et Hailee Larabie; sa soeur et son frère : Thérèse (Bernard Charette) et Michel (Andrée Michaud) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur qui l'a précédée Colette (Claude McCutcheon). Nous remercions sincèrement le personnel des soins palliatifs du P2 de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour toute l'attention portée envers notre mère et la grande qualité des soins prodigués ainsi que la Dre Johanne Théorêt pour son écoute et sa disponibilité à notre égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec à l'attention des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, https://fondationduchudequebec.org/inmemo