FRASER, Simonne Pender



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 12 novembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Simonne Pender, épouse de feu monsieur Lucien Fraser. Elle était la fille de feu dame Angéline Carrier et de feu monsieur Omer Pender. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils : Normand Fraser (Marie Chatelle) et Réjean Fraser (Francine Roberge); sa sœur Rollande Pender (feu Gaston Rousseau); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Fraser : Conrad (Rosanne Beaulieu), Ernest (feu Ghislaine Fraser), Hector (feu Elizabeth Marceau) et Raynald (feu Jeannette Brousseau) ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité gériatrique de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/