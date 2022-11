TANGUAY, Julienne Beaudoin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er novembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Julienne Beaudoin, épouse de feu monsieur Alfred Tanguay, fille de feu Majella Beaudoin et de feu Aglaë Côté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Jacques Fortin), Suzanne (Jean-Marie Gagnon), Marthe, feu Lucie (Alain Bienvenu), Jean (Suzanne Carrier) et Chantal (Richard Côté); ses petits-enfants : Stéphane Gagnon, Claudia et Stéphanie Tanguay; et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Rita (feu Paul-Émile Bilodeau), feu Roger (feu Marie-Paule Morin), Édith (feu Paul-Émile Tanguay), feu Roland (Carmen Drapeau), feu Léandre (feu Dolorès Rouillard), feu Adrien Tanguay (feu Thérèse Harvey), feu Albert Tanguay (Georgette Landry), feu Gérard Tanguay (feu Thérèse Vallée), feu Berthe Tanguay (feu Émilien Pelchat), feu Rita Tanguay Bilodeau, feu Gaétane Tanguay (feu Vincent Laroche), Laurette Tanguay (feu Sylvio Pelchat), Wilfrid Tanguay (feu Marie-Paule Fillion), feu Simone Tanguay Rouleau, Jeannine Tanguay (feu Guy Fillion), feu Jean-Guy Tanguay (feu Louiselle Béchard) et de feu Émilienne Tanguay (Réal Fillion). Elle laisse également de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel de l'unité de soins du 2e étage de la résidence Les Marronniers à Lévis et au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 20 novembre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".