NADEAU, Thérèse



À l'Hôpital de Saint-Georges, le dimanche 13 novembre 2022, est décédée à l'âge de 95 ans et 4 mois, madame Thérèse Nadeau, épouse de feu monsieur Rolland Deblois. Elle était la fille de feu Arthur Nadeau et de feu Lucia Lachance. Elle demeurait à Saint-Georges et autrefois à Saint-Cyprien-des-Etchemins. Madame Thérèse Nadeau sera exposée à la salle dule samedi 19 novembre de 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Ghislaine (Henri Audet), Pierrot (Louise Baillargeon), Jackie (Luce Hébert), Jean, Johanne (Germain Toussaint) et Michel (Lyne Routhier); ses petits-enfants: Nathalie et Sylvain Audet, Gary et Annie Deblois, Hélène, Mireille et Geneviève Deblois, Marie-Chantal, Jean Jr et Emmanuelle Deblois, Isabelle et Jérôme Toussaint, Dany et Pierre Deblois et leur conjoint(e), ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils. Elle était la soeur de : feu Gisèle, feu Fernande (feu Jean-Marie Lapointe), Rolande (feu Lorenzo Guay), feu Gilles (Jacqueline Mercier), Gilberte (Léonce Bédard), Réal (feu Jacqueline Morissette), feu Monique, Marc (feu Madeleine Gagnon), feu Raymonde (Gaétan Bédard), Reynald, Murielle (feu Gilbert Lachance), feu Florent et Claire. De la famille Deblois, elle était la belle-fille de feu Pierre Deblois (feu Azilda Chabot) et la belle-sœur de: feu Joséphine (feu Antonio Bédard), feu Joseph (feu Irène Morin), feu Eugène (feu Marguerite Bernard), feu Donat, feu Justine (feu Emile Dunn), feu Yvonne (feu Joseph Cameron), feu Rosée (feu Raymond St-Pierre), feu Simone (feu Josaphat Chabot), feu Carmelle (feu Raymond Chabot), feu Emilien (Isabelle Drouin) et feu Cécile (Régis Raymond). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence L'Oiseau Bleu et de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1.