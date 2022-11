ROY, Géraldine Paradis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Géraldine Paradis, épouse de feu monsieur Roland Roy, fille de feu Gérard Paradis et de feu Marie-Louise Lamothe. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis (Anne Rousseau) et Christian; ses petits-enfants: Mélanie (Daniel Perreault-Marcotte), Keven (Alexandra Proulx-Lachance), Gabriel et Mathilde; son arrière-petit-fils Tristan; Charles et Vince Bernier; ses frères et soeurs: feu Mathilde (feu Raymond Pilon), feu Yvon, Marcel (Doris Maranda), feu Normand (Lise Papillon), feu Guy (Lise Matte), feu Paul-Raymond (Lise Paquet), Ronald (Célyne Amyot), feu Réjean et Ginette (Yvon Bouffard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: feu Robert, feu Lilianne (feu Jean-Guy Frenette), feu Claire (feu Roland Carreau), feu Claris, feu Paul-Émile, feu Égide, feu Jeanne (feu Roger Langlois), feu Marthe (Émilien Matte), André (feu Denise Richard) et feu Lucille (feu Serge Rolland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Lyse et Patrice Jolicoeur pour leur accompagnement et les services rendus. La famille remercie également le personnel du CLSC, de la Coopérative de services Rive-Sud, du Service d'entraide de Pintendre et de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 8 h 30.