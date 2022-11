VERRET, Marcel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marcel Verret, survenu au Centre d'hébergement de Charlesbourg le 25 octobre 2022, à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de dame Gisèle Dumas et le fils de feu Simonne Pichette et de feu Eugène Verret. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle Dumas; ses enfants: Anne (Bernard Ouellet), feu Pierre (Nicole Carrey) et Marc (Louise Watters); ses petits-enfants: Luc-Vincent et Raphaël Ouellet, Alexandre (Marie-Michèle) et Marie-Pier (Stéphane) Verret, Gabrielle (Samir), Marie (Yannick), Thomas (Elisabeth) et Frédérique Verret; ses arrière-petits-enfants: Liocha, Laurianne, Norah, Mila, Eliot, Zack, Olivia, Loïc et Charles; sa sœur Lucille (feu Jean-Pierre Moisan): ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas: Raymond (Marcelle Plante), Hélène (feu Claude Couture), Claire (Herman Fortin), Michel (Gisèle Genest) et Claude (feu Claire Gagné); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et son frère: feu Yvette (feu Roger Gagnon), feu Ghislaine et feu Fernand (feu Gabrielle Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas: feu Jean-Jacques (feu Hélène Boulet), feu Robert (feu Raymonde Demers), feu Lorenzo (feu Denise Ménard), feu Clovis (Charlotte Jobin), feu Mariette (feu Jean-Louis Drapeau) et feu André (Kathleen Molloy). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, de même que plus particulièrement le personnel dévoué du 3e étage du Centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org