OLIVIER, Marie-Paule Belleau



À la Résidence du Précieux Sang, le 31 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Marie-Paule Belleau Olivier, épouse de feu Ovila Olivier. Elle était la fille de feu Pierre Belleau et de feu Amanda Dupont. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise Olivier (Ghislain Pouliot), Pierre Olivier (Nadia Desbiens), Nancy Olivier (Alain Fiset) et Christian Olivier (Annie Coté); ses petits-enfants: Raphael Barras, Benjamin Pouliot, Félix Olivier-Rioux, Mélissandre Olivier, Laurence Olivier-Rioux, Cyril Desbiens, Jade Fiset, Jacob Fiset, Éliot Fiset, Alison Olivier, Mandy Olivier et leur conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Gabriel Pouliot, Oliver Barras, Éléonore Pouliot, Zachary Barras, Édouard Pelchat, Arthur Pelchat, Charlotte Olivier, Henri Pelchat, Arnaud Olivier et Éva Fiset; ses frères et sœurs: feu Thérèse Belleau (feu Paul Ringuet), feu Jean-Marie Belleau (feu Yolande Renaud), feu Gonzague Belleau (feu Lise Lemire), Monique Belleau (Jean-Louis Huot) et Gilbert Belleau (feu Gaétane Lang, Suzanne Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Olivier: Benoît Olivier (feu Jeanette Lamontagne, Diane Plante), feu Bertrand Olivier (Monique Seaborn), Lauréat Olivier (Noëlla Paradis), Eddy Olivier (Liliane Dussault) et Céline Olivier (Benoît Chatigny). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier les médecins qui l'ont suivie et le personnel soignant de la Résidence du Précieux Sang, surtout aux préposées qui l'ont accompagnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Élan, Fondation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec pour les enfants. La famille vous accueillera au complexeà compter de 10h.