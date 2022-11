MOREAU, Adrien



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le dimanche 30 octobre 2022, est décédé à l'âge de 79 ans et 2 mois, monsieur Adrien Moreau, époux de madame Cécile Roy. Il était le fils de feu Louis Moreau et de feu Léonie Ouellet. Il demeurait à Lac- Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 10h à 13h45.La mise en habitable aura lieu au columbarium de la maison funéraire à Lac-Etchemin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile Roy, ses enfants: Josée (Marc Boutin), Caroline (Stéphane Laverdière) et Martin (Vanessa Goulet) ainsi que ses petits-enfants: Anny-Pier et Josh. Il était le frère de: Florence (feu Ronnie Sanborn), Alfred (Claire Audet), Juliette (Robert Pelletier), Béatrice (feu Gaétan Byette), Irène (Gaétan Breton), Géraldine (Rathin Neogy), Denis (Claire Gélineault) et Renaud (Michelle Moreau). De la famille Roy, il était le gendre de feu Zoël Roy (feu Yvonne Fournier) et le beau-frère: feu André (Thérèse Bélanger), feu Thérèse, feu Luc (Lisette Poulin (Gaétan Roy)), Clément (Jeannette Plante) et Claude (Nicole Bussière). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.