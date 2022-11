GRENIER, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 30 octobre 2022, est décédé à l'âge 69 ans, M. André Grenier. Il était le fils de feu Gisèle Lapointe et de feu Hermile Grenier. Natif de Sherbrooke, il était domicilié à Lévis. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Diane (Claude Turgeon) et Lucie (Guy Gagnon); sa nièce : Audrey Grenier (Simon Morin); son oncle et ses tantes : l'abbé Grégoire Lapointe, Jeanne-Rose Toupin (feu Jean-Guy Lapointe), Marguerite Dion (feu Clément Lapointe) et Thérèse Grenier( feu Raymond Bernier). Il laisse dans le deuil plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances,, jour de la cérémonie, à compter de 9 h, auGrégoire et Desrochers1300 rue Notre-Dame EVictoriavilleLa famille tient à remercier Mme Mance Blais et sa famille qui l'ont accueilli pendant 25 ans ainsi que le CLSC de Lévis et la coop de service rive-sud pour leur soutien et soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, voici le lien internet : https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don