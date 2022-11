ROBERGE, Adrien



Aux Jardins d'Évangéline, le 12 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Adrien Roberge, époux de dame Barbara Lenihan. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Provençal et de feu monsieur Alfred Roberge. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Barbara; ses enfants: Larry (Joanne), Sylvia (Alain), Mike (Line) et Jimmy (Natacha); ses 10 petits-enfants; ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Marie-Rose, Henri (Nicole), feu Roland (Janine), feu Maurice (Lucienne), feu Clément (feu Rolande), feu Fernande (feu Robert Lambert), feu Laurette (feu Roland Lizotte) et feu Alice. Il était le beau-frère de Léona (feu Grégory Campbell)), Ronald (Patty), Reggie (Ellen), Garnett (Linda), Harry, Lilian (Leroy Peterson), Donna (feu Ivan Wheaton), Margaret (David Dorthy) et Bobby (feu Florence). La famille désire remercier le personnel du CLSC Limoilou pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca