LABRECQUE, Réjean



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réjean Labrecque, survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 novembre 2022, à la suite d'une grande bataille contre le cancer. Il nous a quittés dans la paix et la dignité. Il était le conjoint de madame Doris Pouliot et le fils de feu madame Rose-Aimée Plante de de feu monsieur Joseph Labrecque. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe madame Doris Pouliot; ses frères et sœurs: Diane, Gervais (Claire Boucher), Henri (Gisèle Masson), Gaétan et Lyne (André Plante); sa belle-sœur Lyne (Richard Plante) ainsi que ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Ghislain (Marlène Emond) qui l'a précédé. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, téléphone: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca