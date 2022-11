VALLIÈRES, Martial



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le mercredi 2 novembre 2022, est décédé à l'âge de 93 ans et 3 mois, monsieur Martial Vallières, époux de madame Diane Dion. Il était le fils de feu Achillas Vallières et de feu Albertine Bouchard. Il demeurait autrefois à Saint-Léon-de-Standon. La famille recevra les condoléances à la salle dule vendredi 18 novembre de 19h à 21h30 et le samedi 19 novembre de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane Dion, ses enfants : Jacques (Francine Lafontaine), Michel (Luce Brousseau), Monique (André Audet), Lucie (Serge Carbonneau), France (Marc Morin) et Stéphane; ses petits-enfants : Sandra, Marie-Claude et Johanie Vallières, Jean-Michel Vallières et Jennylie Tanguay, Marie-Christine et Annick Audet, Majorie et Adam Carbonneau, Michaël et Elsa Morin-Vallières; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Ghislain (Colette Brisebois), Nicole (Gilles Turcotte), feu Denis (Ginette Mainguy) et Bruno (feu Marcelle Dorval). De la famille Dion, il était le gendre de feu Pierre Dion (feu Jeannette Roy) et le beau-frère de : feu Hervé (Jeannine Garant), feu Jean-Marc (feu Rachel Gosselin), Pierrette (feu Léonide Corriveau), feu Yvon (Ginette Laflamme), Gérald (Huguette Rochefort), Rachel (feu Clermont Langlois), Marcel (Pierrette Forgues), Gaston (Louisiane Maheux), Jacqueline (feu Rémi Brochu) et Danielle (Serge Diotte). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël et de l'Oasis de Saint- Damien pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Katery-Tekakwitha (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.