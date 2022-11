Doris Tremblay





À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 octobre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Doris Tremblay, épouse de feu monsieur Sylvio Bédard. Elle était la fille de feu monsieur Antoine (Padoue) Tremblay et de feu dame Marie-Rose Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auElle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Guylaine Bédard), Louise (Richard Malenfant), Charles (Hélène Robitaille) et Marie-Hélène; ses petits-enfants : Olivier Drolet (Sabrina Tousignant), Alexandre Bédard) (Laurie-Ann Goupil) et Frédéric McNicoll (Anne-Sophie Béland); sa sœur Lilianne Tremblay (feu Raymond Jacques), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier toute l'équipe médicale du Dre Alexandra Murray ainsi que du Dre Sophie Breton de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Un merci spécial aussi à madame Geneviève Pépin et son équipe des soins palliatifs du CIUSSS de la Capitale-Nationale.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donà la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org