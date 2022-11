BÉGIN, Louisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2022, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Louisette Bégin, épouse de feu monsieur Charles-Henri Guay, fille de feu madame Laura Carrier et de feu monsieur Omer Bégin. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Michel Garnier) ; son petit-fils Patrick (Marie-Hélène Côté) ; sa soeur Charlotte (Martin Drouin) ; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Guay : Jean-Denis (feu Marie-Rose Voyer), Monique (Maurice Bossé), Jean-Yves (feu Micheline Tremblay), Conrad (Yolande Blouin) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Raymond, Madeleine (feu Maurice Fiset), Rita (feu Armand Brulotte), Henri, André, Jean-Paul (Colette Minville), Jean-Charles (feu Gaëtane Métivier) et Yvette (feu Émilien Jeffrey) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay : Rose Hélène (feu Michel Couture), Paul-Émile (feu Irène Holtham), Annette (feu Luciel Leblanc), Lucille (feu Walter Cyr), Rolande, Anita et Raynald (feu Victorienne Coulombe). La famille remercie tout le personnel de la Résidence Du Précieux Sang pour les soins exceptionnels et personnalisés, l'équipe de gériatres ainsi que le personnel de l'unité de médecine de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.