GERMAIN, Huguette Petitclerc



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 25 octobre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Huguette Petitclerc, épouse de monsieur Guy Germain. Elle demeurait à Saint-Basile. Madame Petitclerc laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Mélanie (Stéphane Paradis), Véronique (Jonathan Pageau), Éric (Marie-Josée Ouellet) et Audrey (Danny Naud); ses petits-enfants: Ludovic, Raphaël, Cédrik, Laurence, Daphnée, Léa-Maude et Olivia; ses frères et soeurs de la famille Petitclerc: feu Jocelyne (feu Marc-André Chevalier, Jean-Paul Germain), feu Roger (Marlène Denis), Serge (feu Carole Brière), Diane (Jean-Marc LaHaye), Solange (Normand Denis) et Nelson Langlois (Ethel Turgeon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Germain: feu Cécile (Jean-Guy Cantin), Omer (Claire Drolet), Marie-Jeanne (Borromée Leclerc), Yvette (feu Paul-Émile Cantin) et Aline (Michel Laurin); ses filleuls: Simon Langlois et Claudia Denis; son neveu Maxime Denis ainsi que tous les autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dre Brigitte Poirier et à son équipe de l'hôpital Saint-Sacrement ainsi qu'au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation du cancer du sein du Québec https://rubanrose.org/