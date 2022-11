CAUCHON, Raymond



À Québec au CHUL, le 27 octobre 2022, à l'âge de 87 ans est décédé monsieur Raymond Cauchon, époux de feu Monique Fournier, fils de feu Amanda Ouellet et de feu Henri Cauchon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles Marie, Caroline et Julie (Martin Fortier), ses petits-enfants Mathieu, Stéphanie, Jean-Philippe, Nicolas, Anne-Marie et Catherine. Il laisse également dans le deuil son frère Jacques (feu Claire Pettigrew), ses beaux-frères Paul Blouin (feu Gisèle Cauchon), Jean Fournier (Danièle Mathieu), ses belles-sœurs Ruth Fournier, Patricia Cole (feu Georges Fournier), Suzanne Vézina (feu François Fournier), de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es) Les Dames de Cœur et Les Transcendants. Il est allé rejoindre son épouse Monique, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Cauchon et Fournier.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mount-Hermon à une date ultérieure. Nous tenons à remercier très sincèrement tout le personnel de l'urgence et de l'unité de médecine interne du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une des fondations suivantes : Fondation des maladies de l'œil : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Fondation du CHU de Québec : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/). Société Alzheimer de Québec : www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/