DELISLE, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 octobre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Maurice Delisle, époux de dame Andrée Bédard. Il était le fils de feu dame Fernande Fiset et de feu monsieur Paul-Maurice Delisle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Andrée; ses sœurs: feu Françoise (Gilles Julien), Pauline et Louise; ses neveux et nièces : François, Nathalie, Louis et Nicolas; ses petits-neveux et ses petites-nièces; sa belle-sœur Gigi Bédard et ses enfants Charles et Louis ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Cardinal Vachon et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boul. Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4, Tél. : (418) 525-4385, https://fondationduchudequebec.org/.