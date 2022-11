ASSELIN, Solange



À l'Hôpital du Jeffery Hale, le 1 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Solange Asselin, fille de feu Claire Chabot et de feu Gérard Asselin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Éric Duguay) et Chantale Bouffard; son petit-fils Jesse Duguay (Élizabeth Gosselin); ses frères et sa sœur : Jean-Pierre (Lucie Poirier), Michel (France Dubé) et Marie-Reine Asselin (Pierre Bergeron); son filleul : Pier-Olivier Asselin (Valérie Chamberland); ses neveux : François et Simon Bergeron; sa tante : Marie-Paule Chabot, ainsi que plusieurs cousin(e)s et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 15 h 30 à 18 h 30.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles, mausolée Catherine-de-St-Augustin. Un remerciement spécial à l'unité de soins palliatifs du Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don permettant la plantation d'un arbre. Un lien est disponible à partir de l'avis de décès sur le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives.