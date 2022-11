CADORET, Monique Michaud



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Monique Michaud Cadoret survenu le 22 octobre 2022, à l'âge de 74 ans, suite à une longue maladie, à la résidence Côté Jardins. Elle était l'épouse de Jocelyn Cadoret et la fille de feu Marie-Reine Tremblay et de feu Alphonse Michaud. Native de St-Cléophas, elle demeurait dans la région de Québec depuis plus de soixante ans. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Frédérique Beaulieu-Asselin) et Annie Cadoret (Robert Blackman); ses petits-enfants: Alice (James Pugh), Juliette (Anthony Dubé) et Rosalie Cadoret (Erik Carrier); Jasper Mervin, Marley et Adric Blackman; ses sœurs et frères: Sœur Jeanne-d'Arc, OSU, feu Bernadette, feu Gérard (Jacqueline Sergerie), feu Jean-Marc (feu Jeanine Langlois), feu Alfred (Madeleine Fillion), Yves-Léo, feu Irené (Cécile Goupil), Henri (Denise Collins), Solange (feu Fernand Cyrenne) et Rachel; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Cadoret: Bernard (Camille), Lise-Bernadette, Betty (Jean-Pierre), Laurraine, André (Micheline), Dyane, Chantal (Gorgan), Carole (Tim), Jean (Ingrid), Christine (Gilles), Claudette (Pierre), Frank (Sylvie), Richard (Johanne), Steeve (Heidi); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Un merci tout spécial à son époux Jocelyn pour toute l'attention, le temps et l'affection donnés à Monique durant sa maladie. Un remerciement sincère au personnel de la résidence Côté Jardins pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués lors de son séjour. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auxHarmonia39 rue GuenetteLévis - G6V 5M9le samedi 26 novembre 2022 de 13h30 à 15h,L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à La Société Alzheimer de Québec, www.societealzheimerdequebec.comou à l'adresse suivante: 1040 ave Belvédère suite 305, Québec G1S 3G3.