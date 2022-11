DION, Claude



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 6 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Dion, époux de madame Lise Piché et fils de feu monsieur Joseph-Gaudias Dion et feu madame Augustine Girard. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Dion laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Sophie (Herman Bertrand), Patricia (Rémy Durocher) et feu Mélanie; ses petits-enfants: Justin (Sabrina Bernier-Bergeron), Anabel (Justin Vézina), Élyssa (Jimmy Blais) et Célia; son arrière-petit-fils: Alexis; ses frères et sœurs de la famille Dion: feu Marguerite (feu Léopold Bussières), feu Philomène (feu Paul-A Boily), feu René (smm), feu Ernest (feu Jeannine Martel), feu Paul-Émile (feu Huguette Fournier), feu Lucien (feu Jeannine Gagné), feu Robert (Yvette Brousseau), Pierre (feu Pierrette Massicotte), Huguette (Robert Paquet), feu Ghislaine (feu Gilles Bédard), Lise (Yvon Jobin), Clément (Lise Fournier), Yvon (Nicole Lacroix), Louis-Marie (Julie Rochelau), feu Antoine et feu Roger; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Piché: feu Jeanine (feu Raymond Piché), feu Fernand, feu Colette (Marcel Couture), feu Jean-Guy (feu Louisette Marcotte), feu Lucette, feu Fernande, Robert et feu André (Madeleine Germain) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laPar la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire Claude Charest et Fille Ltée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec https://poumonquebec.ca/