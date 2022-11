BERNIER, Colette Robitaille



Au CHSLD St-Raphaël, le 22 octobre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Colette Robitaille, épouse de feu Sarto Bernier. Elle demeurait autrefois à Lévis (secteur St-Romuald). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Reina (Ray Carrière), Lucie, Maryse (Pierre LeBlanc), Carl (Kathy Aubert); ses petits-enfants: Émilie, Simon, Stéphane, François, André, Louanne, Xavier, Zachary, ses arrière-petits-enfants: Zia, Romi, Lauriane, Alice, Dalie et Nathan; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Robitaille et Bernier ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance à tout le personnel du CHSLD St-Raphaël pour l'excellence des soins prodigués à leur mère. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. La famille recevra les condoléances au complexe, de 9 h à 11 h.