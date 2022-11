ALLARD, Lucette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 novembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Lucette Allard, épouse de feu Laurent Gosselin, fille de feu Marie-Laure Chamberland et feu Armand Allard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Jenny Miller), Jean-Pierre (Chantal Giroux), Jocelyn (Nathalie Roberge), Maryse (Guy Carrier) et Julie; ses petits-enfants : François (Eliene Rodrigues De Queiroz Gosselin), Pierre-Alexandre (Claudia Genois), Charles-Antoine (Marie-Ève Fréchette), Anne-Frédérique (Cédric Kessler), Mathieu, Gabriel (Gabriella Caron-Racine), Emmanuel (Alicia Deschênes), Maxime (Marie-Michèle Quirion) et Jonathan; ses 7 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Madeleine (première noce feu Alphonse Gingas et seconde noce feu Rolland Bélanger), Rollande (feu Albert Pichette), feu Irénée (feu Marcelle Gingras), feu Guy (feu Georgette Côté), Carmelle (feu Jean-Louis Gingras), Pierre (feu Louise Labbé), feu Françoise (feu Henri-Paul Pagé) et Marcel; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Gosselin : feu Armand (Lucille Drouin) et feu Yvette; son filleul : Michel Gingras; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur le Dr Vincent Bilodeau ainsi qu'Annie-Claude Bouchard, travailleuse sociale, pour leur soutien constant tout au long du processus. L'envoi de fleurs peut être compensé par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La famille vous accueillera aule vendredi 18 novembre à compter de 14 h jusqu'à 17 h et de 19 h à 22 h. De plus, la famille vous accueillera le samedi 19 novembre de 9 h à 10h30.